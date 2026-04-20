マイナビは4月20日、日本経済新聞社と共同で実施した「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」を発表した。文系総合ランキングではニトリが4年連続1位、理系総合ランキングでは味の素が初の首位となった。文系では小売・食品・商社・エンタメ企業が上位に並び、理系ではメーカーやIT、自動車関連企業の強さが際立った。学生の志向が安定性だけでなく、成長産業や事業内容への関心にも広がっていることがうかがえる