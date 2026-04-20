アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、初の横浜スタジアムでのライブのオフショットを公開した。大谷は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「イコラブ８周年ツアー完走できましたファイナル横浜スタジアム２日間ありがとうございました」と記し、神奈川・横浜スタジアムで行われたライブのリハーサルでのショットやステージ裏ショットをアップ。「初の単独スタジアムライブ！素敵な