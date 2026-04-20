昨今の制度改正により、年収に関するいくつもの「○○万円の壁」がニュースになっています。このうち、社会保険に関する年収の基準の1つがいわゆる「130万円の壁」です。 同じく社会保険に関する「106万円の壁」や、配偶者控除に関する複数の「○○万円の壁」などもあり、混同しがちです。今回は、2026年4月から制度が変更された「130万円の壁」について、具体的な事例で解説します。 いくつもある「年収の壁