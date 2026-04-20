刷新された内外装や新たなパワートレイン展開に期待！クルマづくりの世界では、次の時代を見据えた試みがさまざまな形で示されています。その中でも、メーカーが提案するコンセプトモデルは、これからの価値観や方向性を読み取る手がかりとして注目される存在です。近年は環境性能やデジタル技術の進化が急速に進み、従来の常識にとらわれない発想が求められるようになっています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新た