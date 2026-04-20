「マスターズ」で連覇を達成した現代最強のスインガー、ローリー・マキロイ（北アイルランド）。彼の正確なアイアンショットをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】前傾と同じフェース角で下ろし、手元を体の近くに通すマキロイのアイアンスイング◇◇◇飛距離と方向性を高めたいアイアンショットでは、ドライバーと比べて重心ポジションとスイングの幅が変わってきます。た