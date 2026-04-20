放送批評懇談会は20日、「2026年3月度ギャラクシー賞月間賞」を発表。女優の郄石あかり（23）がヒロインを務め、3月27日に本編最終回（第125話）を迎えたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が受賞した。朝ドラのギャラクシー賞月間賞受賞は、2024年9月度「虎に翼」以来3作ぶり。大阪放送局（BK）制作となると、2022年4月度「カムカムエヴリバディ」以来4作ぶり（4年ぶり）の“快挙”