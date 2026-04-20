この記事をまとめると ■ヒョンデが中国で「アイオニック」を独立したブランドとして展開する ■「アイオニック」ブランドとしてコンセプトカー「VENUS」「EARTH」を公開した ■ヒョンデの「アイオニック」カラドンナモデルが誕生するかに注目したい ヒョンデが「アイオニック」で中国市場に切り込む ヒョンデのEV専用サブブランド「IONIQ（アイオニック）」といえば、電気の「Ion」と「Unique」をかけあわせた造語で、日本でも