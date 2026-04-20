ボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏が、自身が代表を務める「ＴｒｅａｓｕｒｅＢｏｘｉｎｇＰｒｏｍｏｔｉｏｎ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、世界が注目する大一番について言及した。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が５月２日に東京ドームで激突する。伊藤氏は「５月２日を区切りに、いろんなボクシングの形