【「仮面ライダーゼッツ」新商品】 4月20日 公開 バンダイは、「仮面ライダーゼッツ」関連の新商品情報を4月20日に公開した。 特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より新フォームとなる「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」関連の商品が登場。なりきり玩具新商品として「DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバ