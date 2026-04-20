「最終兵器・落合」５年連続Bクラスに沈んでいたものの、2026年より新設された外野テラス席「ホームランウイング」の影響を受けてAクラス入りを予想されていた中日が、12球団最速の10敗目を喫するなど緊急事態に陥っている。「先発の駒は揃っていますが、中継ぎ陣がとにかく脆弱で、これまでの良さが完全に消えてしまっている。本拠地球場が狭くなり大胆に腕が振れなくなっていることと、井上一樹監督（54）が選手の不調やケガの予