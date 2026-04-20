過活動膀胱は、日常生活のなかで見過ごされやすい疾患のひとつです。「年齢のせいだから仕方ない」と考えてしまう方も少なくありませんが、適切な対処によって症状の改善が期待できます。ここでは、過活動膀胱がどのような状態であるか、またどのようなサインに注意すべきかについて、基本的な知識とあわせて解説します。 監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院） 長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を