40歳以上の約7人に1人に見られる「過活動膀胱」 代表的なサインを医師が解説

過活動膀胱は、日常生活のなかで見過ごされやすい疾患のひとつです。「年齢のせいだから仕方ない」と考えてしまう方も少なくありませんが、適切な対処によって症状の改善が期待できます。ここでは、過活動膀胱がどのような状態であるか、またどのようなサインに注意すべきかについて、基本的な知識とあわせて解説します。

監修医師：

村上 知彦（薬院ひ尿器科医院）

長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て現在は医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科

過活動膀胱のサインを見逃さないために

過活動膀胱のサインを早期に捉えることは、生活への影響が深刻化する前に適切な対処を行ううえで重要です。多くの方は症状を「年齢のせい」と考えて放置してしまいますが、実際には治療可能な疾患であり、見逃すべきではない身体からの重要なメッセージといえます。

過活動膀胱とはどのような状態か

過活動膀胱は、膀胱の蓄尿機能に異常が生じた状態を指します。通常、膀胱は尿を蓄える際に柔軟に拡張し、一定量まで貯まると脳に信号を送ります。しかし過活動膀胱では、膀胱に少量の尿しか貯まっていないにもかかわらず、膀胱の筋肉(排尿筋)が不随意に収縮してしまうことがあります。この結果、急な尿意や頻尿といった症状が現れます。

過活動膀胱は神経系の調節機能の乱れや、膀胱そのものの過敏性によって引き起こされると考えられています。加齢、出産経験、前立腺肥大症、神経疾患などさまざまな要因が関与し、40歳以上の方の約14%（約7人に1人）に症状がみられるという報告もあり、決して珍しい病気ではありません。性別を問わず発症しますが、女性では骨盤底筋の緩みや尿道の構造的特徴、男性では前立腺疾患との関連が指摘されています。

代表的なサインとその特徴

過活動膀胱の代表的なサインとして、急な強い尿意(尿意切迫感)、頻尿、場合によっては切迫性尿失禁が挙げられます。尿意切迫感は、突然我慢できないほどの強い尿意が襲ってくる状態で、トイレまで間に合わないのではないかという不安を伴います。頻尿は、日中に8回以上、夜間に1回以上トイレに起きる場合は『夜間頻尿』と呼ばれますが、特に2回以上起きるようになると、睡眠不足など生活への影響が大きくなります。

切迫性尿失禁は、急な尿意に耐えられずトイレに到達する前に尿が漏れてしまう状態です。これらの症状は単独で現れることもありますが、多くの場合は複数のサインが組み合わさって現れます。特に尿意切迫感は過活動膀胱の中核的な症状であり、この症状がある場合には専門的な評価を受けることが推奨されます。

まとめ

過活動膀胱のサインである急な尿意や頻尿は、年齢とともに誰にでも起こりうる症状ですが、決して我慢すべきものではありません。適切な診断と治療、生活習慣の見直しにより、症状の改善と生活の質の向上が期待できます。症状に気づいた際には、恥ずかしがらずに泌尿器内科を受診し、専門医の評価を受けることが重要です。自分に合った治療法を見つけ、快適な日常を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。

参考文献

日本排尿機能学会「過活動膀胱診療ガイドライン（第3版）」

日本泌尿器科学会「夜間、何度も排尿で起きる」