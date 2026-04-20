BTSの東京ドーム公演を韓国の各メディアが大きく報じた。多くのメディアが強調したのは「ARIRANG（アリラン）」の収録曲「Bode to Body」の舞台だった。公営放送KBSは19日「2日間で東京ドームには11万人が集まり、息を合わせた（韓国民謡）アリランの大合唱が印象的だった。音楽界の残る名シーンだった」と報じた。また公営放送のMBCも同日「東京ドームがアリランの大合唱で1つになった」と伝えた。BTSは17日と18日、7年ぶりに東京