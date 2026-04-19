ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。白いレオタード風衣装での動画を投稿した。「大好きな人とまた逢える日が来るのかな」とつづり、大きく胸元を露出したデザインからあらわになったバストの谷間にイチゴを挟んだ。だが、動きの中で胸元から机の上にポロリ。イスの上に立ち膝となって腰をくねられ、際立つ曲線美も披露した。ファンやフォロワーからも「おお〜」「ちょっとち