川崎フロンターレのDF山原怜音(26)が19日に自身のインスタグラム(@yamareon)を更新し、昨年にSBS静岡放送アナウンサーの杉本真子さんと入籍したことを明かした。2022年から昨季まで清水エスパルスに所属し、今季から川崎Fに完全移籍した山原。19日にクラブから昨年の入籍が発表されたが、このリリースでは相手に関する情報はなかった。山原はインスタグラムで「昨年SBS静岡放送の杉本真子さんと入籍した事をご報告させていた