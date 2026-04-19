4月19日、中山競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、イッテラッシャイ（牡3・美浦・斎藤誠）が快勝した。8馬身差の2着にルーナディサングエ（牡3・美浦・天間昭一）、3着にショウナンパトス（牡3・美浦・中舘英二）が入った。勝ちタイムは1:50.8（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、イナズマダイモン（牡3・美浦・宮田敬介）は、4着敗退。【画像】ウィナーズサークルで記念撮影をする堀江貴文