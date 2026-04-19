レクサス新型「最上級SUV」に注目！レクサスは2025年12月24日、ラグジュアリーBEV（バッテリーEV）「RZ」の新型モデルを発売しました。RZはレクサスのBEVにおける最上級モデルですが、最新型はどのような進化を遂げたのでしょうか。【画像】超カッコ！ これがレクサス新型「最上級SUV」です！（30枚以上）RZはレクサスBEVの最上級車種として2023年3月にデビュー。当時はコンパクトSUVの「UX300e」がレクサスにおける唯一のBE