BTSが、4月17日(金)・18日(土)の2日間にわたり東京ドームにて＜BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN＞を開催した。2日間で11万人を動員し、2019年7月の＜BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION＞以来、約7年ぶりとなる完全体での日本公演を大盛況のうちに終えた。公演のオフィシャルレポートを以下にお届けする。◆ライブ写真本公演は、韓国・高陽公演を皮切りに世界全34都市・85公演で開催され、韓