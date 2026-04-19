タレントの磯野貴理子（62）が19日深夜放送のフジテレビ系「久保みねヒャダこじらせナイト」（土曜深夜1・45）にゲスト出演。おいとめいとの関係について語った。磯野は2003年12月に当時の担当マネジャーだった7歳下の男性と結婚し、09年11月に離婚。12年9月には24歳下の一般男性と再婚し、19年5月に2度目の離婚を公表した。この日は、1月31日に行われた公開収録「久保みねヒャダこじらせライブ」の模様を放送。磯野は松居