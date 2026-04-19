◇セ・リーグ広島0―2DeNA（2026年4月19日マツダ）広島は前日から大幅に打線を組み替えるも、つながりを欠き、今季初の零敗。チームは3連敗で借金は今季最多の「5」に膨らんだ。また、同戦の開幕5連敗は61年の同6連敗以来、65年ぶり3度目。同戦は昨季から8連敗となり、こちらは99年以来、27年ぶりの屈辱となった。この日は打率・180と低空飛行が続くファビアンが今季初のベンチスタート。代わって秋山が左翼で先発した。