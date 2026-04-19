去年２月に「脊髄小脳変性症」という難病を患っていることを公表した、モデルでブランドのプロデュースも手掛ける瀬戸あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。自身の体調について綴りました。 【写真を見る】難病【脊髄小脳変性症】瀬戸あゆみさん「体重激増」「2ヶ月で7〜8kgくらい増えて、さすがにこれはおかしいなと思って、病院に」去年の状況明かす瀬戸あゆみさんは「体重激増のお話。続編。」として「去年の