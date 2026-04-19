Stray Kids（ストレイキッズ）の「Chk Chk Boom」が、フランス音楽協会（SNEP）のシングル・ゴールド認証を取得した。同協会がこのほど、公式ホームページで発表した。同曲は、フランス国内で1500万ストリーミングを達成し、同認証を受けた。韓国メディアのスポーツ京郷は19日「これはStray Kidsの初シングルとしてのゴールド認定であり、4世代ボーイグループとしては初めて、K−POPボーイグループとしては2番目の成果で、世界的な