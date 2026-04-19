Stray Kids（ストレイキッズ）の「Chk Chk Boom」が、フランス音楽協会（SNEP）のシングル・ゴールド認証を取得した。同協会がこのほど、公式ホームページで発表した。同曲は、フランス国内で1500万ストリーミングを達成し、同認証を受けた。

韓国メディアのスポーツ京郷は19日「これはStray Kidsの初シングルとしてのゴールド認定であり、4世代ボーイグループとしては初めて、K−POPボーイグループとしては2番目の成果で、世界的な人気を実感させた」と報じた。

K−POPの4世代アイドルとは、主に17年後半から22年ころにデビューしたアーティストで、デジタルネーティブ世代による高い実力と独自のコンセプトを持つグループ群を指す。SNSを駆使し、グローバルなファンと交流し、デビュー直後から音楽チャートの1位を獲得する高い完成度を誇るのが特徴といえる。

1922年に設立されたフランスレコード協会は、アルバムやシングルの販売枚数、ストリーミング、ダウンロード換算数に基づいて認定を行う。これまでにStray Kidsは、正規アルバム「★★★★★（5−STAR）」、ミニアルバム「楽−STAR（ROCK−STAR）」、「ATE」、SKZHOP HIPTAPE「合（HOP）」が、5万ユニット以上の販売を記録し、計4枚のアルバムでゴールド認定を受けている。