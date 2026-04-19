＜JMイーグルLA選手権3日目◇18日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞最終組でプレーした岩井千怜にとって、悔しいムービングデーになった。奪ったバーディは1つだけで、代わりにボギーは4つの「75」。トータル10アンダー・10位タイに後退した。＜連続写真＞岩井千怜は左肩が“ストン”と落ちます1打差2位からのスタート。首位のキム・セヨン（韓国）が軽快にバーディを重ねていくのを目の前にしなが