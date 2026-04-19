腎盂腎炎は、初期段階で膀胱炎と似た症状を示すため、気づかないまま経過してしまう方も少なくありません。頻尿や排尿時の違和感、全身のだるさといった変化が、腎臓への感染が進む前触れとなることがあります。ここでは、見過ごされやすい初期サインの特徴と、早期発見のために注意すべきポイントを詳しく解説します。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科