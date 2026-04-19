女性は特に要注意！見逃されやすい「腎盂腎炎」の初期サインと、受診の目安となる“ある変化”

腎盂腎炎は、初期段階で膀胱炎と似た症状を示すため、気づかないまま経過してしまう方も少なくありません。頻尿や排尿時の違和感、全身のだるさといった変化が、腎臓への感染が進む前触れとなることがあります。ここでは、見過ごされやすい初期サインの特徴と、早期発見のために注意すべきポイントを詳しく解説します。

監修医師：

田中 茂（医師）

腎盂腎炎の初期サインを見逃さないために

2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医療に従事している。専門は内科学・腎臓内科・血液透析・腹膜透析・臨床疫学・生物統計学

腎盂腎炎の初期段階では、膀胱炎に似た症状が現れることが多く、見過ごされやすい傾向があります。しかし、早期に気づいて対応することで、重症化を防ぐことができます。ここでは、初期サインの特徴と注意すべきポイントを確認していきましょう。

頻尿や排尿時の痛みから始まる変化

腎盂腎炎の多くは、膀胱炎の症状から始まります。トイレに行く回数が増える、排尿時に痛みや違和感がある、尿が濁っているといった変化が現れることがあります。こうした症状は膀胱炎でもよく見られるため、軽く考えてしまう方も少なくありません。しかし、こうした症状が数日続いたり、発熱や背中の痛みが加わって悪化したりする場合は、細菌が膀胱から腎臓へと上行している可能性があります。特に女性は尿道が短いため、細菌が膀胱や腎臓に到達しやすく、注意が必要です。排尿に関する違和感が続く場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

倦怠感や食欲不振といった全身症状

腎盂腎炎では、排尿時の症状だけでなく、全身のだるさや食欲の低下といった症状が現れることもあります。なんとなく体が重い、疲れが取れない、食事がおいしく感じられないといった変化は、感染が広がり始めているサインかもしれません。こうした全身症状は、風邪や疲労と区別がつきにくいため、見過ごされやすい特徴があります。しかし、排尿時の違和感と同時に現れる場合は、尿路感染症の進行を疑う必要があります。感染が腎臓に達すると、炎症が全身に影響を及ぼし、倦怠感や食欲不振が強くなることがあります。日常生活に支障が出る前に、早めに医師に相談することが望ましいでしょう。

まとめ

腎盂腎炎は、発熱や背中の痛み、震えといった特徴的なサインを見逃さず、早期に適切な治療を受けることで、重症化を防ぐことができます。症状に気づいたときは自己判断で様子を見るのではなく、速やかに医療機関を受診することが大切です。また、日常生活での予防策を意識することで、再発のリスクを減らすことができます。健康な生活を維持するために、症状やサインについて正しい知識を持ち、適切な対応を心がけましょう。

参考文献

厚生労働省「腎盂腎炎について」

日本泌尿器科学会「尿路管理を含む泌尿器科領域における感染制御ガイドライン」

日本腎臓学会「腎臓の病気について調べる」