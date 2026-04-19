「ランクル」より大きいトヨタの「新型4WD」発売！2026年4月2日、トヨタは「タンドラ」を発売しました。まずはトヨタモビリティ東京を通じた都内のみでの販売となり、2026年夏以降に全国で発売される予定です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新型4WD」です！（26枚）タンドラは、米国・テネシー州にあるトヨタ・モーター・マニュファクチャリング・テキサス（TMMTX）で生産される、おもに北米をターゲットとしたフ