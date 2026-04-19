根強い人気を誇る定番の実用車近年の新車販売のデータをざっと見るだけでも、SUVの人気がまったく衰える気配がないことがわかる。英国では、2025年に販売された新車の約3分の2はSUVだった。【画像】実用的で走りも楽しめる高性能ステーションワゴン【BMW M3ツーリングを詳しく見る】全39枚それでもなお、昔ながらのファミリーカーであるステーションワゴンの人気も根強い。エステート、ツアラー、シューティングブレークなど、さ