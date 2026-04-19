お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が16日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。清潔感について語った。2人はネットニュースの見出し「付き合うなら外見か内面か」に触発され、清潔感について激論を交わした。イケメン、美形ではなくても清潔感があることで「売れている」「活躍している」タレントの名を挙げ、それぞれ清潔感があるかないかを私見で語りまくった