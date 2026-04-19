名古屋・栄を拠点に活動するSKE48の新曲「サンダルだぜ」（2026年3月発売）は久々の「夏曲」で、新年度のスタートから夏にかけて耳にする機会も増えそうだ。インタビュー後半では、引き続きセンターの大村杏さん（20）、相川暖花さん（22）、伊藤虹々美さん（17）、熊崎晴香さん（28）、河村優愛さん（20）の5人に、26年度に向けた意気込みを語ってもらった。特に相川さんは25年に「万バズ」したことで知名度が大きく上がった。SNS