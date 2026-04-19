長野県の佐久長聖高校などと並び、箱根駅伝で活躍する選手をたくさん育てている福島県の学法石川高校。スポーツライターの酒井政人さんは「スカウト活動を積極的にしているわけでないが、選手がぐんぐん伸びる背景には、松田和宏監督のマネジメントや練習法がある」という――。■「学法石川」の選手がぐんぐん伸びるワケ福島県の学法石川高は陸上の強豪校だ。昨年12月の全国高校駅伝は悲願の初優勝を成し遂げた。写真提供＝共同通