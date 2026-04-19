Image:direct.sanwa.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。テレビ周りに配線地獄が出現し掃除がしづらい、せっかく手に入れたNintendo Switch 2の収納場所が定まらずその辺に放置…。そんな日常のストレスは、3月26日に発売したサンワダイレクトのケーブルボックス「200-CB101」で解消しませんか？テレビの裏に浮かせる＆丸っとスマート収納