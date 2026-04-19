株式投資にチャレンジする人が増えています。しかし、いきなり大型株投資に挑んでも、百戦錬磨のプロたちにコテンパンにされ、早々に退場へ追い込まれることになりかねません。「小型株」なら、経験の浅い投資家も学びながら投資にチャレンジできるのです。株式投資の経験が豊富な経済評論家の塚崎公義氏が解説します。大型株投資は「プロ」と「投資初心者」との真っ向勝負大型株投資の世界には、初心者リーグはありません。大型株