香りと人間の関係を明らかにする研究を行っている財満信宏氏が、香とはなんなのか、なぜ香りを吸うと心と体が整うのか、気になる症状に効くのはどの香りなのかを徹底解説した書籍『香りをかぐという最強の健康法』(アスコム)から一部を抜粋してご紹介。今回のテーマは『血の巡りは血管の状態に左右される』。○血の巡りは血管の状態に左右される香りの存在理由を考えると、β−カリオフィレンという香気成分が血管に働き、身体を整