お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が19日、Xを更新。「関わる価値がない人」について具体的につづった。しんごは「最近ほんと多いけど、LINEの返信が次の日とか、2〜3日後に来る人。その時点で論外。忙しいとか言い訳いらない。単純に優先順位が低いだけでしょ。そういう人と関わる価値ない」と書き出した。そして「テンポ合わない時点でアウトだから、こっちから普通に切るし、そのままブロックもする。あと、ちょっとでも怪し