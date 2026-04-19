【不定期連載】箱根からロス五輪へ〜MGCに挑むランナーの肖像〜第１回近藤亮太（三菱重工）後編昨夏の東京での世界陸上では40km付近まで先頭集団に食らいついたphoto by Aflo箱根駅伝を走ったという事実は同じでも、その物語は一人ひとりまったく違う。区間賞を重ねたスターもいれば、たった一度の出走で思うような成績を残せなかった選手もいる。本連載では、2028年ロサンゼルス五輪代表の座を争うMGC（マラソングランドチ