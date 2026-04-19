女優小池里奈（32）が18日、インスタグラムを更新。オフショットを公開した。小池は「話してる時にくしゃみすると100％『花粉症ですか？』って聞かれて気づいたら花粉に話題持ってかれてる笑」とつづり、ワンピース姿でしゃがむ様子や、前かがみになり足をかかえるポーズ、下着姿などを披露した。この投稿に「里奈ちゃんスマイルかわいい〜」「お尻ペンペンしたい」「笑うとすごくかわいいから、どんな時でもいつも笑ってて