7人組グループ・BTSが、17日、18日の2日間にわたって、日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を東京ドームで開催し、計2日間で11万人が熱狂した。17日公演では、約7年ぶりに完全体で開催する日本公演への喜びを語った。【ライブ写真】見つめ合うクオズ…ステージに座りARMYに語ったBTS同公演は、4月9日、11日、12日に開催された韓国・高陽公演を皮切りに日本・北米・欧州・南米・アジアなどを巡り、全34都市・85公演