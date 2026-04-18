俳優・スーパー戦隊親善大使の松本寛也のポッドキャスト番組『ホームセンター松本』（毎週土曜配信）が18日に更新。シネマート新宿で上映中の映画『DOPPEL』の鑑賞チケットプレゼントキャンペーンを展開している。【写真】和気あいあいトークとは一変写真ではクールな表情を見せる4人番組宛に同映画の担当者がメールを送付。松本は「中の人？大丈夫なの？」と苦笑いしながらメールを読み上げた。主人公の新人俳優・光井昇役