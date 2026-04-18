俳優の戸田恵梨香さん（37）が2026年4月15日、自身のインスタグラムを更新。占い師・細木数子さん（享年83）の波乱の人生を描いたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（2026年4月27日配信開始）の配信記念パーティーでのドレス姿を披露した。「地獄に堕ちるわよ」配信記念パーティで戸田さんは、「Netflix作品『地獄に堕ちるわよ』の配信記念パーティ」といい、華やかなゴールドのドレス姿で椅子に座る様子や横顔ショットを投稿し