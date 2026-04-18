【ワシントン＝栗山紘尚、イスラマバード＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は１７日、アリゾナ州で演説し、米国がイランの港湾を出入りする船舶に実施している封鎖措置について、戦闘終結で合意するまで維持する考えを示した。これを受けて、イラン軍中央司令部報道官は１８日、「（ホルムズ海峡を）以前の統制された状態に戻す」と発表した。次回の対面協議に向けて詰めの調整が続いている模様だが、主張の対立が目立っている。