◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第15節神戸38ｰ24トヨタ（2026年4月18日豊田スタジアム）神戸は38―24でトヨタを下して3連勝を飾り、2位をキープした。前半2分にCTBタリ・イオアサの突破を起点に、最後はアーリーエントリーのFB上ノ坊駿介がノーホイッスルトライ。前節で東京ベイに勝ったトヨタと拮抗した戦いが続いた中、上ノ坊は同25分にもトライを奪う。そして後半9分には、自陣で相手のパスをインターセプトして