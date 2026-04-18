【ワシントン＝折田唯】先進７か国（Ｇ７）や重要鉱物の産出国などは１７日、米ワシントンで重要鉱物の安定供給に向けた会合を開き、レアアース（希土類）などのサプライチェーン（供給網）強化が必要だとの認識で一致した。レアアースは、世界の生産の７割を握る中国が他国への経済的威圧に利用している。産出できる国はほかにもあるが、中国は低賃金や環境規制の緩さを武器に安価で供給し、世界中の企業を依存させている。