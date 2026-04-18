懐かしい！ シティに搭載できる「トランクバイク」2026年4月10日から12日にかけ、幕張メッセで開催された「オートモビルカウンシル2026」に出展したホンダ。同メーカーのブースには、新型モデル「スーパーワン」と共に並べられた初代「シティ」の高性能モデル「ターボII」の脇に、小さなバイクが展示されていました。【画像】超カワイイ！ これがホンダ「初代シティに積載できるバイク」です！ 画像で見る（30枚以上）その名