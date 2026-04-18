俳優の織田裕二が主演を務める人気シリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W.』（9月18日公開）のアナザー特報映像が、公式SNSで解禁された。【動画】一時停止しながら見たいアナザー特報映像は、オルゴールの音色で「Love Somebody」が流れる中、1997年のドラマ開始以来、シリーズが積み重ねてきた名シーンで幕を開ける。やがて画面には「青島俊作相変わらず警察官やってます。」の文字が浮かび上がる。「俺は君の意見が聞きた