大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演中の女優の吉岡里帆さん（33）が16日までにインスタグラムを更新。自身が出演する日清食品「どん兵衛」のCM「帰ってきたどんぎつね 篇」のオフショットを披露しています。【写真】かわいい。。。2018年に公開された吉岡里帆さん「どんぎつね」写真集吉岡さんは、「これからどんなストーリーが見たい？」とコメントし、写真をアップ。写真では、黒のノースリーブワンピースを身につけ、耳としっぽの