【モデルプレス＝2026/04/18】「ミス青学コンテスト2020」で準グランプリを獲得し、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」にも出演していた新田さちかが4月16日、自身のInstagramを更新。写真集のオフショットを公開し、話題になっている。【写真】「ミス青学」出身美女「破壊力すごい」美ボディ全開ビキニ姿◆新田さちか、白ビキニショット公開新田は「淡くてお気に入りのカット」