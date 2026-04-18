「ミス青学」準グランプリ、美ボディ際立つビキニ姿に熱視線「破壊力すごい」「ずっと釘付け」
【モデルプレス＝2026/04/18】「ミス青学コンテスト2020」で準グランプリを獲得し、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」にも出演していた新田さちかが4月16日、自身のInstagramを更新。写真集のオフショットを公開し、話題になっている。
【写真】「ミス青学」出身美女「破壊力すごい」美ボディ全開ビキニ姿
新田は「淡くてお気に入りのカット」「＃オーストラリア＃オフショット」とつづり、海で撮影された写真集のオフショットを投稿。ビキニの上からTシャツを身にまとい、美しいスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「破壊力すごい」「ずっと釘付け」「反則すぎる」「ずっと釘付け」「スタイル抜群すぎ」「素敵がずっと増してる」「セクシーすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「ミス青学」出身美女「破壊力すごい」美ボディ全開ビキニ姿
◆新田さちか、白ビキニショット公開
新田は「淡くてお気に入りのカット」「＃オーストラリア＃オフショット」とつづり、海で撮影された写真集のオフショットを投稿。ビキニの上からTシャツを身にまとい、美しいスタイルを披露している。
◆新田さちかのビキニ姿が話題
この投稿にファンからは「破壊力すごい」「ずっと釘付け」「反則すぎる」「ずっと釘付け」「スタイル抜群すぎ」「素敵がずっと増してる」「セクシーすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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