ゴルフパートナーが発表している中古クラブランキング・フェアウェイ部門は、ピンの『G430 MAX』が1位となった。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【中古FWランキング】1位〜10位を発表ピンとテーラーメイドが8モデルランクイン前回と同じ顔ぶれながら、順位が入れ替わったベスト3。3位から1位とランキングを上げたのは、ピンの2022年