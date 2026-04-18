18日、熊本県天草市では豊作を願う御田植祭（おたうえさい）が行われました。 御田植祭は 本渡諏訪（すわ）神社が鎌倉時代から伝わる日本古来の田植えを再現し五穀豊穣など願うものです。神事のあと烏帽子に白装束の田男と菅笠（すげがさ）にカスリの着物姿の早乙女たちが 横一列になり苗を植え付けていきました。 「天草地方は渇水で田植えが出来るかなと心配がありましたけど豊年満作になりますよう管理していきたい」（太田主